KNVB wil enthousiasme EK vrouwenvoetbal aanwakkeren

Het Nederlands vrouwenelftal in training ter voorbereiding op het vorige EK. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Leerlingen van 600 basisscholen worden de komende tijd opgewarmd voor het EK vrouwenvoetbal. Het toernooi begint over een half jaar en de openingswedstrijd wordt in Utrecht gespeeld.



Een speciaal lespakket moet kinderen enthousiasmeren. Het is samengesteld door de KNVB en het bestaat uit oefeningen en quizjes. Het lespakket is te downloaden via de website lespakket-kikker.nl en is geschikt voor verschillende leeftijdscategorieën: onderbouw, middenbouw, bovenbouw.



De KNVB wil met het lespakket ook aandacht vragen voor gezonde voeding. Volgens manager Vrouwenvoetbal, Minke Booij, is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat je alleen goed kunt sporten als je gezond eet.



Zo is er een kaartenspel met allerlei producten. Ook zijn er voetbalsters die een kijkje geven in hun topsportleven.











