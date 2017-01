Utrecht ligt nog vol met kerstbomen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 14:05 uur | update: 17:35 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De stad Utrecht ligt nog vol met oude kerstbomen. In meerdere wijken liggen de bomen bij afvalverzamelplaatsen. Bewoners storen zich aan de rotzooi.



Op diverse plekken in de Utrechtse Vogelenbuurt liggen hele stapels kerstbomen. Volgens een bewoner van de Bellamystraat groeit de berg daar nog steeds. Opvallend was dat een vuilnisauto er stopte, een container leegde, en daarna doorreed zonder zich om de bomen te bekommeren.



Ook op andere plaatsen in de buurt liggen stapels kerstbomen, zoals in de Stieltjesstraat en op de brug over de Grift.



Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het niet verrassend is dat er op diverse plekken een enkele boom ligt. Inwoners van de stad houden de kerstboom in hun tuin, maar zijn hem alsnog op een gegeven moment beu. Zo kun je tot ver in het voorjaar nog oude kerstbomen tegenkomen.



De woordvoerder laat weten dat er in de Vogelenbuurt iets mis moet zijn gegaan. Een voertuig van de gemeente gaat vandaag nog de wijk in om de stapels bomen te verwijderen.





Reacties van lezers Het is net als vorig jaar. Wie heeft het bedacht om voor driekoningen al bomen op te laten halen. In Voordorp moesten ze zelfs al op 2 januari aangeboden worden. Ja ik ga op 1 januari mijn kerstboom aftuigen. Lekker slim Gemeente Utrecht. Paul uit Utrecht uit Utrecht | 31-01-2017 16:59 uur Net als in Zuilen een jaarlijkse verbranding houden, een mooie Zuilense traditie en het ruimt lekker op. Bertje uit Utrecht | 31-01-2017 16:09 uur

