OM: "Veroordeling monstransrover Utrecht was terecht"

Terugkeer van de gerestaureerde monstrans, mei 2013. Foto: ANP

UTRECHT/ARNHEM - De man die op de uitkijk stond tijdens de spraakmakende monstransroof in Utrecht moet alsnog drie jaar de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie heeft dat dinsdag in Arnhem geëist.



De monstrans, een zilveren kunstvoorwerp in museum Catharijneconvent, werd in 2013 op klaarlichte dag met veel geweld gestolen. In 2014 werd de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden. Hij zou buiten hebben gewacht terwijl de hoofddader het eeuwenoude museumstuk uit een vitrine trok. Ook hielp hij volgens de advocaat-generaal de dief om ermee weg te komen en de buit te vervoeren en te verstoppen.



JARENLANGE CELSTRAFFEN

In de geruchtmakende zaak zijn ook drie andere rovers veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtszaak tegen deze verdachte loopt nog steeds, omdat de Hoge Raad in 2015 oordeelde dat het Hof in Arnhem zich opnieuw moet uitspreken. Het Hof had niet voldoende duidelijk gemaakt waarom de man werd veroordeeld.



In het nieuwe proces staat de vraag centraal hoe de man precies betrokken was bij de monstransroof. De uitspraak volgt op 14 februari. De advocaat-generaal heeft namens het Openbaar Ministerie geëist dat de celstraf van drie jaar gehandhaafd blijft. Wat hij ook gedaan heeft, hij was net zo schuldig aan de roof als de andere veroordeelden, luidt de redenatie.



EDELSTENEN

Het kunstvoorwerp werd twee weken na de diefstal zwaar beschadigd teruggevonden in een auto, die onderweg was naar België. Een deel van de monstrans dat met diamanten en andere edelstenen was ingelegd is nog altijd spoorloos. De veroordeelden willen niet zeggen waar het is gebleven.



