VIDEO: Vlogger aangevallen door medewerker Mandemakers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 14:45 uur | update: 16:05 uur

Foto: Vlog Christien Wynia

WOERDEN - Libelle-vlogster Christien Wynia is aangevallen door een medewerker van Mandemakers Keukens. Ze wilde dinsdag verhaal halen bij het filiaal in Woerden toen het tot een handgemeen kwam op de parkeerplaats.



De Utrechtse bestelde onlangs een keuken bij Mandemakers, maar later wilde ze die aankoop terugdraaien. Naar eigen zeggen was haar een korting van 25 procent beloofd.



Wynia nam met haar telefoon enkele filmpjes op op de parkeerplaats voor de winkel. Die zette ze op Facebook, één filmpje maakte ze met een speciale camera voor haar vlog op de site van tijdschrift Libelle.



DRAAIENDE CAMERA

Op die beelden is te zien hoe Wynia met draaiende camera naar een medewerker loopt die haar eerder uit de winkel zou hebben gezet. "Ik ben u nu aan het filmen", zegt Wynia tegen de man die daar duidelijk niet blij mee is.



Hij geeft haar een duw. "Bent u gek geworden?", vraagt hij. Daarna wordt het beeld onduidelijk, maar het lijkt erop dat de keukenverkoper haar achtervolgde. "Help, die meneer zit achter me aan", schreeuwt Wynia.



REACTIE MANDEMAKERS

Een woordvoerder van de keukengigant noemt het incident "ontzettend erg". "Dit blijft niet zonder gevolgen voor de medewerker." Het bedrijf maakt excuses aan Wynia en zegt in gesprek te gaan over een goede afwikkeling van de zaak.



Wynia heeft de politie erbij gehaald, maar ze besloot geen aangifte te doen.



KRITIEK OP MANDEMAKERS

Maandag kwam Mandemakers ook al negatief in het nieuws: critici vinden het oneerlijk dat klanten 30 procent van het aankoopbedrag moeten betalen als ze hun deal willen annuleren. YouTube-vloggers dumpten daarom 16 kuub mest voor het Mandemakers-kantoor in Waalwijk.



De woordvoerder van Mandemakers benadrukt dat de aankoop van Wynia al in een behoorlijk ver stadium was en dat ze daarom annuleringskosten moest betalen.



Reacties van lezers Wat een sukkel. Met zulke verkopers heb je geen vijanden meer nodig. Kees uit Nieuwkoop | 31-01-2017 18:25 uur Tja, inderdaad Ben Mandemakers heeft de meeste keukencentra in NL in bezit, ben je bij Mandemakers voor een keuken en besluit je met je offerte bij de keukenconcurent of keukenkampioen etc te gaan shoppen dan zien ze via je naam en adres gegevens al dat je bij andere centra bent geweest en weten exact het offertebedrag die je net bij een andere hebt gekregen. En dan het spel met de korting.Tijdens het maken van het ontwerp, plaatsen ze prijzen bij de keukenkasten 300% hoger dan de werkelijkheid, en daar geven ze de zgn korting op, of zgn gratis keukenapp. En als je geen korting vraagt krijg je een extraatje als je snel je handtekening plaatst. Ben Mandemakers heeft zijn eigen keukenfabrieken, en natuursteenbedrijf voor de keukenbladen. En dan de laagste prijsgarantie, natuurlijk kunnen ze dat zeggen, je vind in geen enkele andere winkel de keukens van de DMG groep. Ook de montagegroep is in eigen beheer. Rasoplichters zijn het! Roy Roy uit Utrecht | 31-01-2017 18:03 uur Wynia als jij dit leest, ik wil alleen zijn naam hebben Reageer hier maar dan los ik het op voor jou Mo uit Kanaleneiland | 31-01-2017 17:14 uur Fijn bedrijf, maar dat wisten we al. "Ome Ben" is zo rot als een mispel. Nooit, maar dan ook nooit dat ze daar iets aan mij verdienen. Daarbij verwonderlijk, dat de mededingingsautoriteit nooit een halt heeft opgelegd aan de overname drang, want er zijn nogal wat bedrijven waar je toch in het griezelige web van deze charlatan terecht komt. JAVA uit Utrecht | 31-01-2017 16:52 uur Wij zijn in het verleden ook opgelicht door dit bedrijf. Keuken besteld en toen te horen gekregen "Meneer/Mevrouw u heeft deze keuken helemaal niet maar een andere versie" En dan de 30 % moeten betalen die in het contract staat. Blij met deze grootschalige reclame nu :) Mark uit | 31-01-2017 16:49 uur In de keukenbranche is het altijd al het Wilde Westen met ondeugdelijke Algemene Leveringsvoorwaarden waartegen de Autoriteit Consument en Markt niet ingrijpt. Daarnaast zijn er slechts vier grote spelers op die markt die verschillende ketens aan sturen, maar in feite een kartel vormen. Hetzelfde geldt overigens voor de meubelbranche. Goochem uit Utreg | 31-01-2017 16:41 uur Kan die schijttent (Mandemakers Keukens in Woerden) aangeklaagd worden; en minstens die medewerker op straat. Beetje vrouwenmishandelen op de openbare weg. Graag filmpje zonder face blur! Der Mies uit Vleuten | 31-01-2017 15:16 uur Nette reclame van die prutsers. Klopt helemaal niets van hun aanbiedingen, en service is helemaal K. Frans uit Woerden | 31-01-2017 15:12 uur

