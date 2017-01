Leraren en badmeesters vervolgd voor verdrinking Salam

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 15:08 uur | update: 17:03 uur

Politie bij het zwembad na de verdrinking van Salam. Foto: GinoPress

RHENEN - Het Openbaar Ministerie gaat vijf verdachten vervolgen vanwege de verdrinking van Salam (9) in Rhenen. Het Syrische meisje verdronk in september 2015 na het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland.



Het OM vervolgt twee leraren en drie badmeesters wegens grove nalatigheid en dood door schuld. Een woordvoerder van het OM zegt dat zij volgens de richtlijnen voor het schoolzwemmen tekort zijn geschoten in de uitvoering van hun taak.



Het slachtoffer, een leerling van de Ericaschool in Rhenen, werd na het schoolzwemmen gevonden op de bodem van het zwembad. Hoe ze daar terechtkwam is niet bekend. Het slachtoffer had nog geen zwemdiploma. Na de zwemles zou Salam nog bij het douchen zijn gezien. Volgens de advocaat van het gezin van Salam had het personeel van het zwembad moeten opletten dat ze niet terugkeerde naar het water.



Het OM was lang bezig met het onderzoek naar haar dood. De strafzaak zal nu zo snel mogelijk beginnen. De uitkomst van het proces is ook van belang voor andere zwembaden en gemeenten. Zij moeten mogelijk hun regels en protocollen aanpassen.



UITZONDERLIJK

Het is heel uitzonderlijk dat zwembadmedewerkers worden vervolgd wegens dood door schuld en grove nalatigheid. Volgens André de Jeu, directeur van Vereniging Sport en Gemeenten, komt het amper voor dat het OM tot vervolging overgaat. Ruim tien jaar geleden deed zich in Nieuwegein een soortgelijk incident voor, waarna schoolzwemprotocollen werden gemaakt. De vereniging Sport en gemeenten is verantwoordelijk voor het opstelling van die protocollen, in samenspraak met het onderwijs, de zwembaden en juridisch deskundigen.



Ongelukken helemaal uitsluiten kan volgens De Jeu niet. "In Nederland wordt jaarlijks meer dan 100 miljoen keer gezwommen. Gelukkig doen zich weinig ongelukken voor. Maar dat ze soms gebeuren is een vaststaand gegeven."









Reacties van lezers Wat een trieste gang van zaken. Hier zijn alleen maar verliezers. De badmeesters en de leerkrachten hebben dit niet gewild, niemand niet. Het lijkt op een hetze van het OM omdat het misschien een Syrische vluchtelingetje betreft. Helaas komt het meisje er niet mee terug! Ballie uit Stichtse Vecht | 31-01-2017 17:48 uur Wat een belachelijke gang van zaken. Zou het op dezelfde manier zijn gegaan, wanneer het een Nederlands meisje zou zijn geweest? rapido uit Bunschoten-Spakenbur | 31-01-2017 17:13 uur Op de eerste plaats heel triest voor de ouders. Ze is echter nog gezien met het douchen. Tijdens douchen en aankleden mogen er toch geen mannelijke badmeesters en leraren in die ruimten van de meisjes verblijven! Hoe kunnen ze dan verantwoordelijk zijn voor het teruggaan van het meisje. Een deur zo maken dat ze niet terug kunnen gaan zou wenselijk zijn. Margriet uit Utrecht | 31-01-2017 16:45 uur het kind moest zich ergens anders aankleden en is waarschijnlijk op die manier weer bij het water gekomen. dat krijg je met dat aparte gedoe en nu moeten 5 mensen daar voor boeten . vind ik schandalig. ik vind het wel erg dat het kind verdronken is maar om daar nou 5 mensen voor te vervolgen vind ik niet normaal. twee uit | 31-01-2017 16:01 uur

