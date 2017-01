Besmettelijke vogelziekte ook in de provincie Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 15:48 uur | update: 16:04 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - In verschilende delen van het land zijn dode volgels gevonden met de besmettelijke vogelziekte 'het geel'. Het gaat vooral om houtduiven, meldt het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht.



Volgens een woordvoerster van DWHC is de vogelziekte, officieel genaamd 'trichomonas gallinae', opgedoken in Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant.



Het geel veroorzaakt een geelkleurig abces in de keelholte, waarna de vogels stikken of verhongeren. Vooral groenlingen, vinken en merels worden het slachtoffer, maar de infectie komt ook voor bij duiven en roofvogels. Besmetting vindt plaats als vogels direct onderling contact hebben, bijvoorbeeld bij het overdragen van voedsel. De ziekte is voor mensen ongevaarlijk.



Houders van vogels worden geadviseerd om voerplekken goed schoon te houden.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht