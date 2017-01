Wijkbewoners Bilthoven willen geen zendmast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 16:29 uur | update: 16:52 uur

De mast moet komen bij een trapveldje Foto: RTV Utrecht

DE BILT - De komst van een zendmast van T-mobile in de wijk De Leijen in Bilthoven roept veel weerstand op. Het telecombedrijf heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente De Bilt om de mast te kunnen plaatsen zodat het bereik van het 4G-netwerk wordt vergroot. Omwonenden zijn geschrokken en maken zich zorgen over de gevolgen van de straling op hun gezondheid.



Tijdens een inspraakavond eerder deze maand konden mensen informatie krijgen over de gevolgen van de zendmast. Deze avond is georganiseerd op aandringen van de wijkraad. Voorzitter Hanneke Brosi van de wijkraad zegt dat de aanvraag heeft behandeld als een gewone vergunning. "Daarmee heeft de gemeente onderschat wat deze aanvraag teweeg kan brengen bij omwonenden in hun directe woon- en leefomgeving."



AFZICHTELIJK

Ruud Lampe woont sinds kort in de wijk De Leijen. Direct achter zijn achtertuin komt de zendmast nu te staan. "Het is echt 30 meter hoog met een heel groot hekwerk erbij. We zouden dan echt tegen de mast aankijken. Het is een afzichtelijk lelijk ding."



Vlak achter de woning van Ruud Lampe is een voetbalveldje voor de kinderen uit de buurt en precies daarnaast komt de mast te staan, als het aan het telecombedrijf ligt. Het laatste woord is hier alleen nog niet over gesproken. Omwonenden hebben handtekeningen opgehaald en collectief bezwaar gemaakt bij de gemeente. Vijf omwonenden hebben ook een individueel beroep ingediend.



ALTERNATIEVE LOCATIE

De wethouder onderzoekt nu of er andere locaties mogelijk zijn, maar dan krijgen andere inwoners een zendmast in de achtertuin of op het dak van hun appartementengebouw. Ruud Lampe ziet andere mogelijkheden: "Ik snap dat niemand zin heeft om een zendmast op z'n dak te krijgen. Er zijn aan de rand van de woonwijk andere mogelijkheden die nu pas onderzocht worden door de gemeente, zoals bij de brandweer of op de Action of de Hoogvliet."



Beter De Bilt heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft 6 weken de tijd om te antwoorden.





Reacties van lezers Het argument "maar dan krijgen andere inwoners een zendmast in de achtertuin of op het dak van hun appartementengebouw" zegt natuurlijk wel dat de wethouder weet dat dit niet wenselijk is. Maarten uit Utrecht | 31-01-2017 17:34 uur De gebruikelijke kip-zonder-kop-reacties, luxeproblemen en pseudowetenschappelijke theorieën van NIMBY's. Allemaal hebben ze een mobieltje dat zelf ook zendt en ontvangt, Wi-Fi, Bluetooth, FM-radio, DAB+, magnetrons, maar zo'n mast dat goed telefoon- en mobiel internetverkeer faciliteert moet niet in de achtertuin komen. Moet zo'n mast verderop komen staan moet hij meer zendvermogen krijgen voor hetzelfde effect. En zo zijn NIMBY's: wel de lusten, niet de lasten. Goochem uit Utreg | 31-01-2017 17:18 uur

