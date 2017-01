'Loverboys' Zeist horen 3,5 jaar cel eisen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 16:36 uur | update: 16:58 uur

UTRECHT/ZEIST - Justitie eist een gevangenisstraf van drie en een half jaar tegen twee vermeende loverboys, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De toen 18-jarige mannen uit Zeist zouden een jaar geleden twee minderjarige meisjes seksueel hebben uitgebuit en mishandeld.



Youssef A. en Fouad B. staan ook terecht voor mensenhandel. Ze geven toe dat ze seks met de meisjes hebben gehad, maar ontkennen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan loverboypraktijken. B. zegt dat alles verzonnen is en A. zwijgt vooral. Het OM zegt dat ze de meisjes paaiden met aandacht en cadeaus, maar zich binnen een paar dagen ontpopten tot gewetenloze mensenhandelaars.



Voor de rechtbank in Utrecht betoogde de officier van justitie dinsdag dat de verdachten de 15-jarige Sabina en de 17-jarige Brittany voor zich lieten werken in Utrecht, Zeist, Rotterdam en Amsterdam. De slachtoffers was tot duizend euro per dag beloofd. In werkelijkheid pakten de mannen geld dat de meisjes met prostitutie verdienden meteen af, zegt het OM.



De mannen zouden ook pornoplaatjes van de slachtoffers hebben gemaakt en die verkocht hebben. In de slachtofferverklaring van Sabina staat dat haar onnoemelijk veel angst en pijn is aangedaan. "Ik ben boos omdat jullie misbruik van me hebben gemaakt, mijn lichaam kapot hebben gemaakt en mij, een meisje van vijftien jaar, hebben gedwongen tot seks. Ik vraag me elke dag af: hoeveel was ik eigenlijk waard voor jullie?"



