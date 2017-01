Trump weigert ROC-student Ali toegang tot Amerika

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 17:00 uur | update: 19:01 uur

Foto: RTV Utrecht/Anita Sara Nederlof

UTRECHT - De Utrechtse ROC-student Ali Khazal is niet blij met Donald Trump: hij mag vanwege het discutabele inreisverbod Amerika niet in omdat hij van Irakese afkomst is.



Ali (22) zou in april naar New York gaan voor een schoolonderzoek naar de hiphopdansstijl. "Ik heb heel hard gewerkt om deze droom te verwezenlijken. Ik moest een strenge toelating doorstaan. Mijn vliegticket en mijn verblijf zijn geboekt. En nu mag ik niet".



VERBOD

Donald Trump verbiedt negentig dagen lang reizigers uit Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Irak om naar Amerika te komen. "Zelfs als je de Nederlandse nationaliteit hebt, zoals ik, kom je niet binnen", vertelt Ali.



ONGELOOFLIJK

Het ROC Midden Nederland zegt er alles aan te gaan doen om Khazal aan een andere afstudeerplek te helpen. "Wij vinden het ongelooflijk dat een jongen die zo hard werkt, wordt geweigerd om zijn afkomst", zeggen ze.



Niet alleen het ROC heeft gereageerd op het inreisverbod van de Verenigde Staten. De Universiteit Utrecht maakt zich zorgen om de mobiliteit van wetenschappers die landsgrenzen over moeten voor onderzoek.



Reacties van lezers Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid A winner is a dreamer who never gives up NM Go Ali ! Lian uit Den Bosch | 31-01-2017 18:42 uur Saoedi-Arabië en een aantal andere Arabisch staten weigeren al meer dan dertig jaar mensen met een joodse achtergrond. Net zo achterlijk als de maatregel van Trump, maar vreemd genoeg is daar nooit zoveel ophef over geweest. Lombokker uit Utrecht | 31-01-2017 18:17 uur De hiphopcultuur bouwt juist een brug tussen de getroffen landen en de VS. Zo ken ik een hiphopbandje uit Aden in Jemen, en een reggaeband uit Sana'a. Trump, de meest onbezonnen president van de VS ooit, schiet echter liever drones af naar die landen. Waarop de plaatselijke bevolking antiwesterse gevoelens ontwikkelt en de terroristen gaat steunen waarvan wij - en de intellectuelen in die landen - juist af willen. Goochem uit Utreg | 31-01-2017 18:05 uur Wat zijn we weer vriendelijk voor elkaar. Wees blij dat Ali een keuze kan maken wat hij wil studeren en dat hij studeert. Meneer Trump kan daar nog een puntje aan zuigen. Bert uit Maarssen | 31-01-2017 17:58 uur Ik denk dat we nu Trump en consorten de toegang tot de rest van de wereld moeten wijgeren. mick uit Utrecht | 31-01-2017 17:31 uur Waar kan ik mij opgeven voor de studie hiphopdansstijl? Lijkt mij zeer fascinerend, tesamen met een vakantiereis naar Amerika. Ik word gek! Peter uit Utrecht | 31-01-2017 17:29 uur De goede welwillende zal zoals altijd "lijden" onder de slechten onder ons. Gewoon nog effe een paar maanden wachten. Ticket kan gewoon verschoven worden naar later. Zou het ook kunnen zijn dat de kosten van deze "studie" worden betaald door de burger van dit land. Nee toch, naar ik hoop. Peter uit Utrecht | 31-01-2017 17:26 uur Een schoolonderzoek naar de hiphopdansstijl! Lik me reet, en ga gvd iets nuttigers leren waar jij en de mensheid beter van wordt. Of ga eerst helpen je eigen land fatsoenlijk op poten te zetten, met je kennis van de hiphopdansstijl. Pete uit Utrecht | 31-01-2017 17:13 uur Had een vak geleerd dan had je hier geen last van. Oh wacht... Rvd uit Woudenberg | 31-01-2017 17:11 uur

