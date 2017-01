Agenten schrijven minder bonnen, maar bekeuren nog wel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 16:49 uur | update: 17:40 uur

PROVINCIE UTRECHT - De politie schrijft steeds minder papieren bonnen uit. Voor notoire overtreders klinkt dat misschien als goed nieuws, maar de verklaring is dat ook dat werk van agenten wordt gedigitaliseerd.



Op Facebook legt de politie uit dat agenten op straat tegenwoordig een smartphone met speciale software gebruiken om boetes te geven. De mobiele telefoon met camera en gps helpt ze om de exacte plaats van de overtreding te bepalen en de situatie in beeld te brengen.



Ook kunnen agenten met een druk op de knop nagaan of iemand gezocht wordt, of bijvoorbeeld in een gestolen of onverzekerde auto rijdt. Bovendien zijn ze minder tijd kwijt om op het bureau de administratie bij te werken.



De smartphone kan niet printen. Daarom wordt bij een digitaal aangemaakte bekeuring geen afschrift gegeven. De politie schrijft dat daar geregeld vragen over komen.



