Bedreiging en mishandeling na verkeersruzie Houten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 17:02 uur | update: 17:31 uur

Foto: Koen van Weel, ANP

HOUTEN - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling woensdag 25 januari in Houten. Na een verkeersincident werd een automobilist met een vuurwapen bedreigd en hard aangepakt.



De bestuurder, een 35-jarige inwoner van Houten, reed tussen 10.05 en 10.11 uur op de buitenste baan van de rotonde ter hoogte van de Koppeling. Bij het invoegen onstond onenigheid met de bestuurder van een witte Opel Combo die op de binnenbaan reed.



Even verderop opende de bijrijder van de Opel zijn raam en richtte een vuurwapen op het slachtoffer, waarbij hij aangaf dat hij hem moest volgen. Op de Tiendweg stopte de Opel midden op de weg, waarna de bestuurder op het slachtoffer af kwam rennen en hem vervolgens mishandelde. Hij moest daarbij ook zijn jas afstaan. De daders reden weg in de richting van `t Goy.



De Opel Combo had roestplekken en had aan de voorzijde geen kentekenplaat. De bestuurder was een blanke man van 35 tot 40 jaar oud, met blond haar en opvallende lichtblauwe ogen. De bijrijder is net zo oud, met kort geschoren donkerblond haar en een gezet postuur.



