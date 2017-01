Busreizigers de dupe van knijp Monicabrug

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 17:35 uur | update: 17:53 uur

Monicabrug Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Busreizigers hebben flink last van de knijp bij de Utrechtse Monicabrug. Dat blijkt uit aanvullende gegevens die wethouder Lot van Hooijdonk aan de gemeenteraad heeft gestuurd.



De knijp bij de Monicabrug is bedoeld om de luchtkwaliteit op de Weerdsingeld WZ te verbeteren, hij werd in 2015 ingevoerd. In december vorig jaar bleek al dat dat gelukt is. Het aantal auto's dat dagelijks over die weg rijdt is flink gedaald. Andere wegen hebben juist veel meer verkeer te verwerken gekregen, zoals de Marnixlaan en de Acaciastraat.



Busreizigers lijken de dupe van de maatregelen, want bussen die over het traject rijden doen er minuten langer over. Voor de knijp deed een bus er gemiddeld twee minuten over om van de Kaatsstraat naar de st. Jacobsstraat te komen. Na de knijp liep dat op naar gemiddeld vier minuten.



Ook auto's staan er veel in de file. Uit een enquête onder bewoners van het gebied blijkt een meerderheid ontevreden is over de maatregel, de bereikbaarheid is afgenomen en de luchtkwaliteit verslechterd.



Over de Weerdsingel W.Z. is veel gediscussieerd. GroenLinks wilde de weg afsluiten om de luchtkwaliteit te verbeteren, een zogeheten knip, maar daar stak de VVD een stokje voor. Als compromis werd het voor auto's lastiger gemaakt om langs de singel te rijden, ofwel een knijp.



