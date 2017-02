"Ruim ton aan subsidie verkeerd besteed door Plussendienst"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 08:44 uur | update: 11:14 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

ZEIST - In Zeist is mogelijk 120.000 euro aan subsidiegeld voor de Plussendienst verkeerd besteed. Door onderlinge ruzie is een van de bestuurders uit de stichting gestapt.



De zaak speelt tussen Ali en Rolf, die vier jaar geleden aan de wieg stonden van de Plussendienst. Het conflict over het verkeerd besteedde gemeenschapsgeld is inmiddels zo hoog opgelopen dat de twee vorige week tegenover elkaar stonden in de rechtbank.



PROBLEMEN

De Plussendienst werd in 2013 opgericht en helpt mensen die moeilijk aan het werk komen door ze klusjes te laten doen. "Rolf was ontzettend goed met het begeleiden van probleemjongeren, terwijl Ali goed was in zijn taak de jongeren dagelijks met hun handen te laten werken", herinnert toenmalig wijkbeheerder Erik Paul de Jong zich van de beginperiode.



Maar administratief is het een rommeltje, zo ontdekte hij in 2013. Hij gaf de mannen daarom advies over boekhouding. Vorig jaar benaderde hij de stichting voor een nieuw project, maar die weigerden financiŽle stukken te overhandigen voor het contract. Inmiddels is Rolf uit het bestuur van de stichting gestapt.



BESCHULDIGINGEN

Volgens De Jong is een aantal auto's uit de administratie van de Plussendienst verdwenen. "Wij hebben daar vragen over gesteld, juist omdat we het project wilden laten draaien en de stichting wilden redden. We kregen alleen nooit antwoord op onze vragen, maar we zagen wťl dat het overgebleven bestuurslid bleef rondrijden in de auto die van de stichting is."



Uit stukken die RTV Utrecht in handen heeft, blijkt dat Ali op zijn beurt zijn voormalig compagnon weer beschuldigt. Zo zou Rolf verkeerd met geld zijn omgegaan en zou hij zijn zoon een rijbewijs hebben gegeven op kosten van de Plussendienst.



GEMEENTE

De gemeente laat in een schriftelijke verklaring weten dat de Plussendienst goed en belangrijk werk doet in de samenleving en hoopt dat het bestuur er samen uitkomt.



"De procedure die nu aan de orde is, betreft een geschil tussen de twee bestuurders van de stichting. Als gemeente staan wij daar buiten. Vanzelfsprekend hopen wij wel dat het geschil zo snel mogelijk op een goede manier wordt opgelost en daarom hebben wij als gemeente ook geprobeerd een bemiddelende rol tussen partijen te spelen", aldus de gemeente.



De Jong ziet voor de stichting Plussendienst geen toekomst meer in Zeist. Volgens hem is daarvoor het vertrouwen in de stichting teveel geschaad. Doodzonde vindt hij: "Het is heel jammer dat een stichting die is opgezet met een opstartsubsidie van de gemeente zo te gronde is gegaan."



Zowel Ali als Rolf als hun advocaten wilden niet reageren op het verhaal zolang dit nog bij de rechter speelt.



Reacties van lezers Goed geplust, die Ron en Ali... Gewoon alles terug laten betalen, zou ik zo zeggen! P uit Zeist | 01-02-2017 09:25 uur

