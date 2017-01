School en zwembad geschokt na vervolging voor verdrinking Salam

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 17:57 uur | update: 19:01 uur

Het zwembad werd na het verdrinken van het meisje tijdelijk gesloten. Foto: GinoPress

RHENEN - De directeur van de Ericaschool in Rhenen zegt "diep geraakt" te zijn door het besluit van het OM om leerkrachten en badmeesters te vervolgen voor de dood van Salam (9). Het Syrische meisje verdronk in september 2015 na het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland.



Het OM vervolgt twee leraren en drie badmeesters wegens grove nalatigheid en dood door schuld. Zij zouden tekort zijn geschoten in de uitvoering van hun taak. Schooldirecteur Karen Majoor zegt in een reactie dat er "in deze situatie alleen maar verliezers zijn."



NACHTMERRIE

"Leerkrachten kiezen vanuit een passie voor het werken met kinderen. Het is hun hoogste prioriteit om het geluk en de veiligheid van deze kinderen te waarborgen. Wat mijn twee collega's (en de betrokken zwemleerkrachten) is overkomen, is voor ieder de grootste nachtmerrie. Onze gedachten blijven uitgaan naar hen en in niet mindere mate naar de familie van Salam", aldus de schooldirecteur.



VERVELEND

Directeur Erwin van Iersel van Optisport, dat het zwembad in Rhenen exploiteert, noemt de beslissing van het OM in het AD vervelend. "Voor onze medewerkers is dit een enorme klap. Zij hebben alles gedaan om dit ongelooflijke drama te voorkomen. Wij staan ook volledig achter hen."



PROBLEEM

De Algemene Onderwijsbond is geschrokken van de beslissing van het OM. "Dat ze gaan vervolgen is een probleem", zei voorzitter Liesbeth Verheggen tegen de NOS. "De aanklager realiseert zich gelukkig wel dat dit een gevoelige kwestie is en dat de impact hiervan wel eens heel groot zou kunnen zijn."



Verheggen zegt dat docenten mogelijk voortaan extra zullen nadenken voor ze akkoord gaan met het begeleiden van uitjes zoals schoolzwemmen.



