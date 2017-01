Skaeve Huse staan in Leidsche Rijn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 20:00 uur | update: 22:23 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In Leidsche Rijn zijn zeven zogeheten Skaeve Huse geplaatst, die vanaf volgende maand bewoonbaar moeten zijn. De zeven huisjes zijn bedoeld voor onaangepaste bewoners, die elders in de stad overlast geven.



Utrecht hoopt dat de bewoners beter functioneren in een prikkelarme omgeving en hoopt tegelijk de overlastgevers uit normale woonwijken te halen.



Het idee voor de huisjes stamt uit 2008 maar het viel de politiek niet mee om een geschikte locatie te vinden. In 2013 werd uiteindelijk een locatie gekozen, aan het Verthorenpad, op de plek waar jarenlang muziektheater De Rode Doos stond. De locatie is geschikt, omdat er nauwelijks omwonenden zijn en er toch allerlei voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer in de buurt zijn.



De huizen zijn in een fabriek gemaakt en zijn nu in Leidsche Rijn op een fundering gezet. Naast de 8 units bouwt de projectontwikkelaar ook enkele honderden studentenunits op de locatie. De studentenunits moeten deze zomer beschikbaar zijn.









