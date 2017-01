Renkum wil beelden Jits Bakker

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 20:01 uur | update: 20:01 uur

DE BILT - De gemeente Renkum wil 31 beelden van de hand van wijlen Jits Bakker overnemen van de provincie Utrecht, die ze nu als gevolg van een schenking in bezit heeft. Het Renkumse college van burgemeester en wethouders heeft dat Utrecht officieel laten weten weten.



De beelden van Bakker (Renkum, 6 juli 1937 - Wageningen, 5 juni 2014) staan op landgoed Beerschoten in De Bilt, maar dat komt ze daar eigenlijk niet meer zo goed uit. Renkum kan de beelden best kwijt binnen de eigen gemeentegrenzen en ziet dat ook al helemaal zitten. "Jits Bakker was een Renkumse kunstenaar met nationale en zelfs internationale bekendheid. Het zou voor ons een eer zijn

wanneer de beelden in de gemeente Renkum een plek zouden kunnen krijgen", aldus cultuurwethouder Erik Heinrich.



De provincie Utrecht kreeg de beelden in 2009 van Jits Bakker. Vanwege de herontwikkeling van landgoed Beerschoten door het Utrechts Landschap wordt bekeken waar de beelden het beste kunnen worden geplaatst. In overleg met de erven van Jits Bakker worden verschillende opties onderzocht. Renkum is één van de opties, aldus een woordvoerster van de provincie dinsdag.



Waar Renkum de beelden na verwerving zou plaatsen, moet nog nader worden bepaald. Er is al wel een locatieonderzoek geweest. Eerder pleitte de VVD in de gemeente Utrecht al voor de komst van de beelden naar het Máximapark. Een meerderheid in de Biltse gemeenteraad wil de beelden juist behouden. Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissen waarschijnlijk in maart.



