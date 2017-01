Acht maanden cel voor mishandeling Bunschoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 20:04 uur | update: 20:29 uur

Hulpverleners na de mishandeling Foto: GinoPress

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een 26-jarige man uit Bunschoten is veroordeeld tot acht maanden cel voor zware mishandeling van een huisgenoot. De Poolse arbeiders kregen ruzie na een drinkavond in een woning aan de Veenestraat in de nacht van 12 op 13 augustus.



De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat meegewogen dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor een geweldsdelict. Het feit is volgens de rechter wel dusdanig ernstig "dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is". Het Openbaar Ministerie had een jaar celstraf geëist.



Het 25-jarige slachtoffer werd na de ruzie met zware verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer had onder meer een gebroken oogkas. In de woning hield de politie direct de verdachte aan.



Hoe en waarom de drinkavond van de twee huisgenoten zo uit de hand heeft kunnen lopen, is tijdens het onderzoek niet duidelijk geworden. De verdachte kan zich door het overvloedige alcoholgebruik weinig herinneren van de bewuste avond. Ook het slachtoffer kan zich alleen herinneren dat hij op enig moment mishandeld is door de verdachte.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht