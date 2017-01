OM eist zes jaar voor seksuele uitbuiting en mishandeling

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 20:39 uur | update: 20:56 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een gevangenisstraf van zes jaar tegen een 35 -jarige man uit Amersfoort. De man wordt ervan verdacht een vrouw een jaar lang stelselmatig en met grof geweld te hebben gedwongen tot het verrichten van webcamseks.



Ook moet de man wat het OM betreft nog driehonderd dagen van een eerdere veroordeling uitzitten.



Eind juni 2015 klopte het slachtoffer aan bij de buren van de verdachte, na een klimpartij over enkele balkons. De verdachte zou haar toen op zeer agressieve wijze hebben bedreigd. Tegen de politie vertelt ze vervolgens over een jaar vol bedreigingen, mishandelingen en seksuele uitbuiting. De verdachte zou haar regelmatig hebben geslagen, onder meer met een honkbalknuppel, en drukte zijn smeulende sigaretten op het slachtoffer uit.



Het merendeel van de verdiensten van de webcamseks werd door de verdachte in beslaggenomen: uit het onderzoek blijkt dat de man grotendeels leefde van de inkomsten van het slachtoffer.



De rechtbank achtte de bedreigingen, uitbuiting, mensenhandel en de mishandelingen bewezen en veroordeelde de verdachte op 21 januari vorig jaar tot een gevangenisstraf van twee en een half jaar. Het OM had een gevangenisstraf van zes jaar geëist en ging tegen de uitspraak in beroep. Het OM meent dat de rechtbank in haar vonnis onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat de beelden van de webcamseks via het internet zijn verspreid en daar voor anderen beschikbaar blijven.



Het hof in Arnhem doet uitspraak op 14 februari a.s. om 14.00 uur.



