Wegenwacht op de fiets komt naar Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 21:32 uur | update: 21:34 uur

Foto: ANWB

UTRECHT - De Wegenwacht op de fiets is dit voorjaar ook te zien in Utrecht. Na een proef met een e-bike in Amsterdam en Den Haag gaat de ANWB nu met de service van start in de binnenstad van Utrecht en in Rotterdam.



Uit de proef blijkt dat de inzet van de fiets in de stad tijdwinst oplevert.



De fietswegenwachten hebben de beschikking over een elektrische fiets met een geel aanhangkarretje vol gereedschap. Ze kunnen bijvoorbeeld een lege accu opladen of een band oppompen met een compressor.



De verwachting is dat de fietswegenwachten in Utrecht in juni aan het werk zullen zijn.



