UMC-lab weer open na spermablunder

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 31 januari 2017, 22:31 uur | update: 22:31 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - Het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht gaat woensdag weer deels open. Eind december maakte het ziekenhuis bekend dat er een grote fout was gemaakt in het lab. Daardoor zijn bij de bevruchting van eicellen van 26 paren mogelijk verkeerde zaadcellen gebruikt.



Het Utrechtse ziekenhuis meldde eerder dat de kans klein is dat een vrouw zwanger is van de verkeerde man. Toch kan dit niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels zwanger of zelfs al bevallen. De betrokken paren zijn eerder op de hoogte gesteld en krijgen een DNA-test. Het nieuws leidde tot grote onrust onder de betrokken stellen.



PERSOONLIJK

Er zijn 400 mensen geweest die zich hebben gemeld, zegt woordvoerder EricTrinthamer van het UMC. "We hebben iedereen persoonlijk te woord gestaan en iedereen kreeg een persoonlijk verhaal van zijn of haar gynaecoloog."



Met de 26 paren "die in de risicogroep zitten" is het ziekenhuis volgens Trinthamer intensief in gesprek. "We zijn met ieder stel afzonderlijk aan het kijken wat de beste oplossing is."



ONDERZOEK

Op dit moment is het UMC bezig met intern onderzoek waarin wordt bekeken of de procedures die het ziekenhuis volgt, goed zijn of misschien anders moeten. Trinthamer zegt dat het lab woensdag op halve kracht van start gaat. "Dat houdt in dat we met dubbele bemanning hetzelfde werk gaan doen. We deden voor de fout al veel onderdelen met twee man sterk, maar niet alles. De komende periode checken we dus wel alles dubbel, volgens het vier ogenprincipe."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht