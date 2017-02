Plofkraak in Utrechtse wijk Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 05:33 uur | update: 05:57 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 3) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 3) Foto: Koen Laureij (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - Bij een winkelcentrum in de Utrechtse wijk Overvecht heeft vanochtend vroeg een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat. Getuigen zagen personen op een scooter weggereden, maar die werden niet meer aangetroffen.



De politie is ter plaatse voor onderzoek. Volgens getuigen is het hele automaat uit de muur geblazen, waardoor er veel schade is ontstaan. Met een politiehelikopter is tevergeefs naar verdachten gezocht.



Onduidelijk is of er geld is buitgemaakt. Meer informatie volgt later.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht