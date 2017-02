Politie Amersfoort start proef met stroomstootwapen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 06:07 uur | update: 07:45 uur

Archief. Foto: ANP

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort start deze maand een proef met stroomstootwapens. De komende weken leren ruim driehonderd politiemensen wanneer en hoe ze het wapen mogen inzetten.



Voor de proef zijn tientallen stroomstootwapens aangeschaft. Uit het experiment moet onder meer blijken of agenten door het wapen minder vaak in gevecht hoeven met verdachten. Behalve in Amersfoort, gaan ook agenten in Zwolle en Rotterdam ermee experimenteren.



EFFECTIVITEIT

Politiemensen gaven eerder aan dat de korte wapenstok en pepperspray soms niet effectief zijn, bijvoorbeeld omdat mensen door drank- of drugsgebruik minder gevoelig zijn voor pijnprikkels.



Bij het gebruik van stroomstootwapens speelt dat probleem niet. Mensen die worden geraakt door het wapen, verliezen tijdelijk de controle over hun spieren.



"De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden", aldus de politie. De kans op ernstig letsel zou door het gebruik van de stroomstootwapens "zeer gering" zijn.



