Opnieuw brand in beautysalon Utrecht

woensdag 1 februari 2017, 06:32 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - Bij beautysalon Chic Hair & Beauty aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is opnieuw brand uitgebroken. De brandweer werd vannacht rond 03.15 uur gealarmeerd.



De brand zorgde plaatselijk voor veel rookontwikkeling in de straat. Brandweerlieden hebben het vuur geblust, de schade is volgens een getuige groot. De woningen boven de zaak waren korte tijd ontruimd.



Afgelopen september was er ook al brand in de beautysalon. Volgens omwonenden ging het toen om brandstichting. Ze hoorden een knal en zagen twee mensen vluchten.



