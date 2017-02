Woninginbrekers opgepakt in Amerongen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 06:48 uur | update: 06:54 uur

Archief. Foto: RTV Utrecht

AMERONGEN - De politie is vanochtend gealarmeerd na een inbraak in Amerongen. Drie personen zouden hun slag hebben geslagen in een woning.



Tijdens de zoekactie werd een politiehelikopter ingezet om naar de verdachten uit te kijken. Uiteindelijk werden twee personen opgepakt door de politie.



Over hun identiteit is niets bekend, evenmin is duidelijk wat zij hebben buitgemaakt.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht