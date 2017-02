Ophokplicht voor kippen schaadt boeren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 06:55 uur | update: 07:51 uur

PROVINCIE UTRECHT - Boeren krijgen minder geld voor hun eieren sinds de ophokplicht voor kippen is ingesteld. De maatregel van de Europese Commissie schrijft voor dat kippen twaalf weken lang moeten binnenblijven, zodat de vogelgriep niet kan toeslaan.



De maatregel heeft vanaf vandaag gevolgen voor de status van de eieren, want de vrije uitloopeieren moeten nu worden aangemerkt als scharreleieren. "Dat kan voor de consument betekenen dat hij tijdelijk goedkopere eieren kan kopen, maar dat betekent ook dat boeren een lagere prijs betaald krijgen", vertelt Hennie de Haan van de Vakbond Pluimveehouderij. De maatregel heeft volgens haar gevolgen voor bijna heel Europa.



"Wij hebben kosten gemaakt voor omheiningen, beplantingen en weiland, terwijl we minder geld binnenkrijgen", verzucht pluimveehouder Henkjan Hardeman uit Renswoude. Hij heeft 16.500 vrije uitloopkippen die niet naar buiten mogen.



OPLOSSING

Een sympathieke oplossing zou volgens De Haan zijn om de eieren alsnog in een doosje te stoppen voor vrije uitloopeieren. "Maar dan wel met een sticker erop waarin we eerlijk communiceren dat ze nu niet zo mogen heten, maar dat het in feite dezelfde soort eieren zijn."



Hardeman ziet zo'n oplossing wel zitten. "Als je bijvoorbeeld een pak pap koopt, zie je dat het geproduceerd is van weidemelk. Dan denk ik: hoe kan dat? De koeien lopen niet buiten. Dan staat er in kleine lettertjes: zoveel uur per dag buitengelopen. Dus waarom kan dat ook niet met de eieren gebeuren?"



