Vijftien tips over dodelijke woningbrand Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 09:06 uur | update: 11:04 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - De politie heeft in totaal vijftien tips ontvangen over de woningbrand in de Gounodstraat in Amersfoort. Daarbij kwam de 11-jarige Lindsey Ngo om het leven.



Vorige week werd bekend dat er vlak voor de brand een auto en een busje zou zijn gezien. "Maar inmiddels hebben we kunnen vaststellen dat dat waarschijnlijk een en hetzelfde voertuig is geweest."



Mede door de uitzendingen van Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht heeft de politie de bestuurder van het voertuig kunnen achterhalen. "Het bleek een taxichauffeur te zijn geweest die in de buurt reed. Die hebben we inmiddels gesproken", aldus een woordvoerster van de politie.



Het is nog altijd een raadsel wie er achter de fatale brand zit. De politie deed dinsdagavond opnieuw een oproep aan buurtbewoners met bewakingscamera's om beeldmateriaal te delen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht