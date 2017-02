Camera's tegen overlastgevende jeugdgroep Zuilen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 09:28 uur | update: 10:10 uur

UTRECHT - De gemeente plaatst camera's bij winkelcentrum Rokade in Zuilen. Doel is de overlastgevende jongeren te bestrijden.



"Het winkelcentrum is al meerdere jaren een hotspot op het gebied van autokraken, overlast en criminaliteit", zegt burgemeester Van Zanen. "De groep jongeren maakt zich schuldig aan verstoring van de openbare orde door geluidsoverlast, vervuiling, verkeersdelicten en intimidatie."



Vooral de tweede helft van 2016 was het schering en inslag. De drie bewakingscamera's worden begin februari opgehangen en uiterlijk eind april weggehaald.



Omwonenden en ondernemers in het winkelcentrum aan de Zwanenvechtlaan hebben nog de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.



OVERVECHT

De zogenoemde flexibele camera's werden rond de jaarwisseling ook al ingezet in Overvecht op de Theemsdreef. Daar ging het voorheen vaak mis tijdens Oud en Nieuw.



