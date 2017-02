Helikopteroefening in omgeving Soest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 10:01 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

SOEST - Defensie houdt deze ochtend een helikopteroefening boven Soest, Soesterberg en omgeving. Dat heeft de gemeente laten weten.



Defensie startte vanochtend om 10.00 uur. Daarbij wordt er laag over land gevlogen. Rond 13.00 uur is de oefening afgelopen.



Dinsdag oefende Defensie ook al in de regio Eemland en de Utrechtse Heuvelrug. De oefening werd gehouden in verband met de missie in Mali.



