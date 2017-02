Amersfoortse FIFA-kampioen gaat naar Ajax

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 09:57 uur | update: 10:06 uur

Foto: Twitter AFC Ajax Esports

AMERSFOORT - Dani Hagebeuk is de nieuwe E-sporter van Ajax. De 19-jarige Amersfoorter werd onlangs Nederlands kampioen FIFA en vertegenwoordigde ons land ook op het WK.



Ajax was in september de eerste Nederlandse club die een gamer vastlegde. Inmiddels hebben veel Eredivisie-clubs dat voorbeeld gevolgd. Hagebeuk wordt nu dus de tweede E-sporter van de Amsterdamse club.



Hij gaat onder de vlag van Ajax FIFA-potjes spelen tegen spelers van andere profclubs.



In oktober speelde Hagebeuk in de studio van RTV Utrecht een potje tegen presentator Rob van Dijk. Zie hier de beelden.



FC Utrecht heeft sinds kort ook een E-sporter: Lode de Boo uit Utrecht.



