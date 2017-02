Schoonmakers voeren actie in De Meern

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 10:01 uur

Foto: Osius

DE MEERN - Zo'n zeventig werknemers van schoonmaakbedrijf Osius voeren deze ochtend actie in De Meern. Het bedrijf staat volgens vakbond CNV op de rand van een faillissement.



De schoonmakers voeren actie bij het gebouw van ISS, het bedrijf waar ze eerder in dienst waren. De werknemers werden gedwongen om over te stappen naar Osius, maar die verkeren in geldproblemen. Het is niet duidelijk of de schoonmakers nog salaris krijgen.



Eerder protesteerden schoonmakers ook al. De werknemers waren toen boos omdat ze niet meer mochten schoonmaken op het ministerie.



