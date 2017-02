Filmer crash A2: "Ik had meteen door dat dit fout kon gaan"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 10:10 uur | update: 10:48 uur

NIEUWEGEIN/VIANEN - De 36-jarige Paul Bijen uit Breukelen aarzelde geen moment toen hij zaterdagochtend zag dat een Mercedes met een slakkengangetje over de A2 tussen Nieuwegein en Vianen reed. Hij belde direct 112 en stond de politie minutenlang te woord.



Terwijl de slome automobilist op de drukke snelweg soms zelfs tot stilstand kwam of slechts twintig kilometer per uur reed, probeerde Bijen de hulpdiensten naar de snelweg te krijgen. Ander verkeer kon de 26-jarige Amsterdammer maar net ontwijken. Bij Vianen ging het mis. Een ander voertuig knalde achterop de auto.



De botsing is gefilmd met een dashcam van Bijen. Hij zegt bij NieuwegeinTV: "Ik heb een ingebouwde dashcam voor de veiligheid, maar ook om bewijslast te hebben bij situaties als het nodig is. Ik reed op de vluchtstrook met gevarenlampen aan om het overige verkeer te waarschuwen. Het kon niet anders dan dat dit mis zou gaan."



Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel liepen beide auto's forse schade op. Volgens Nieuwegein TV heeft de langzaamrijdende man een boete gekregen en is zijn rijbewijs gevorderd.



De beelden van de crash zijn op Dumpert gezet en bijna 800.000 keer bekeken. Bijen zegt: "Ik deelde de beelden op mijn YouTube pagina eigenlijk alleen voor mijn vrienden. Ik had een paar likes verwacht. Dat het bijna een miljoen keer bekeken zou worden, had ik echt niet verwacht. Het filmpje is zelfs in Amerika gedeeld."



