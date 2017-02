Boosheid over vertraging zuidelijke randweg Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 10:46 uur | update: 11:05 uur

WOERDEN - De provincie Utrecht liegt over de vertraging rondom de aanleg van de zuidelijke randweg. Dat zegt Elias Bom van de coalitiepartij STERK Woerden. De provincie kondigde dinsdag aan dat het nog zeker tot 2018 gaat duren voordat de aansluiting met de A12 klaar is, terwijl de weg er nu al had moeten liggen.



Volgens de provincie wordt de vertraging veroorzaakt door problemen met gestort zand. Elias Bom van STERK Woerden meent dat dit onzin is. Volgens hem zijn er problemen met de aannemer.



GEEN AANNEMER

"Ieder rund kan zien dat er geen problemen zijn met de zandzetting. Er liggen geen bergen meer met zand. Het is afgehaald, het is op niveau gemaakt en het is klaar om de weg af maken. Maar ja, als er geen aannemer is om het werk te doen, dan gebeurt er niks."



Politieke partijen in Woerden maken zich al langer druk over de zuidelijke randweg. De weg is belangrijk om de verkeersopstoppingen rondom de gemeente op te lossen. In 2012 is al gestart met de voorbereidingen van de aanleg van de weg.



SMOES

Volgens Bom gebruikt de provincie het argument van de zandzetting als smoes voor de vertraging. "De provincie zet er geen vaart op. De projectleider heeft z'n zaken niet op orde. De zaak is nog niet aanbesteed. Wat ik begrijp is dat er een probleem is met de aannemer, het gaat onder andere over geld. En daardoor loopt het project vertraging op en dat is onverteerbaar."



Bom vindt dat het college nu met de provincie moet gaan praten en vaart moet zetten achter de aanleg van de weg.



