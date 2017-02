Nieuw pareltje van Kasteel de Haar te zien

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 09:49 uur | update: 11:07 uur

Foto: Kasteel de Haar Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: Kasteel de Haar Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De kapel van Kasteel de Haar in Haarzuilens opent haar deuren. Voor het eerst sinds de grote restauratie aan het begin van deze eeuw, is het doorgaans gesloten monument te bewonderen.



De eerste verhalen over de kapel stammen uit 1420. Het monument heeft glas-in-loodramen en er staan ook middeleeuwse heiligenbeelden in. Ook zijn er veel kleurige beschilderingen aangebracht.



"Het is ook heel druk qua inrichting wat mensen niet zullen verwachten. Er is zoveel te zien aan beelden, kleuren en materialen. Normaal staat de kapel helemaal vol met stoelen, maar voor deze opening hebben we alles weggehaald zodat de kapel helemaal tot zijn recht komt", aldus Martine Maas van Kasteel de Haar.



Op dit moment wordt de kapel alleen gebruikt als trouwlocatie of speciale evenementen. Bezoekers kunnen van 1 februari tot 23 april 2017 een kijkje nemen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht