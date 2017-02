Twee aanhoudingen na brand beautysalon Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 13:22 uur | update: 13:23 uur

Rechercheurs deden eerder vandaag onderzoek. Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De politie in Utrecht heeft twee jongens opgepakt voor de brand die vannacht woedde in een beautysalon op de Amsterdamsestraatweg. De verdachten zijn 18 en 17 jaar oud en komen uit Utrecht.



Direct na de brand zagen getuigen dat twee jongens er op scooters vandoor gingen. Even later zagen agenten in het Muiderslotplantsoen een scooter zonder verlichting rijden.



Op een binnenplaats werden twee scooters aangetroffen. Op een nabijgelegen garagebox troffen agenten de 18-jarige verdachte. Niet veel later werd ook de 17-jarige jongen aangehouden. Beiden zitten vast.



De brand brak vanochtend omstreeks 03.15 uur. De woningen boven de zaak werden korte tijd ontruimd.



Rechercheurs kwamen ter plaatse en troffen onder meer een kapotte fles aan in combinatie met een geel vaatdoekje. Deze werden meegenomen voor onderzoek.



In september was er ook al brand in de beautysalon. Volgens omwonenden ging het toen om brandstichting. Ze hoorden een knal en zagen twee mensen vluchten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht