Malafide dakgootreiniger actief in Doorn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 11:28 uur | update: 11:50 uur

Foto: RTV Utrecht

DOORN - De politie in Doorn waarschuwt voor een malafide dakgootreiniger. Hij was afgelopen weekend actief bij een woning en wist de bewoners te overbluffen door te vertellen dat er extra werk nodig was.



Maar dat verhaal bleek niet te kloppen, meldt de politie op Twitter. Agenten die ter plaatse kwamen, hebben de klusjesman gesommeerd om het geld terug te betalen aan de klant.



De politie zegt op Twitter dat mensen zich niet moeten laten overbluffen door deze klussers. Als er zulke reinigers langs komen, moeten mensen de klussers wegsturen.



Reacties van lezers Zou het die beruchte "Dakdekker" van der H. kunnen zijn. Op de valreep dus, want hij moet vanmiddag om half 2 wederom voor de rechtbank in Utrecht verschijnen wegens meervoudige oplichting, bedreiging,etc. De vorige keer kwam hij niet, want zei zijn raadsvrouwe, hij was hard aan het werk om zijn schulden af te lossen. Ik word zachtjes gek!! Peter uit Utrecht | 01-02-2017 12:02 uur

