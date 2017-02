Veel tips over mega fietsenroof Bunnik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 11:45 uur | update: 11:58 uur

Foto: Menno Bausch

BUNNIK - De politie is veel getipt over de geruchtmakende overval op een fietsenzaak in Bunnik. De zaak kwam vorige week aan bod in Bureau Hengeveld en dinsdagavond in Opsporing Verzocht.



Daarin was te zien dat de daders geraffineerd te werk gingen. Zo stalen ze de dag voor de fietsenroof de harddisk van de bewakingscamera waardoor er niks gefilmd is.



Toch heeft de politie tot nu toe 20 tips ontvangen. Ze gaan vooral over de peperdure fietsen die bij de overval zijn gestolen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht