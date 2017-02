Vrachtwagen op hol rijdt eigen chauffeur aan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 11:54 uur | update: 13:41 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Bij een ongeluk op de Oudenoord in Utrecht is woensdagochtend een man gewond geraakt nadat hij klem kwam te zitten tussen zijn eigen vrachtwagen en een auto.



De chauffeurs van de vrachtwagen kwamen goederen afleveren bij een supermarkt, maar zij hadden moeite om het voertuig op de juiste plek te krijgen. Nadat ze waren uitgestapt, rolde de vrachtwagen weg. De chauffeurs bleken vergeten te zijn de handrem erop te zetten.



Een van de twee betrokkenen rende achter de rollende vrachtwagen aan, maar het lukte hem niet om de trekker te stoppen. De geladen vrachtwagen botste vervolgens tegen een parkeerde auto. De man werd daarbij gemangeld tussen de auto en zijn eigen vrachtwagen.



De andere inzittende besloot om de vrachtwagen alsnog voor de supermarkt te parkeren, maar omstanders maanden hem de vrachtauto te laten staan om te wachten op de ambulance. Maar de man bleek ongeduldig en besloot daarom alsnog zijn vracht te lossen.



Het is onduidelijk hoe het nu met het slachtoffer is.



