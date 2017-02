Gemeente: Pegida-protest moet in Moreelsepark

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 12:21 uur | update: 12:37 uur

Bij eerdere Pegida-protesten was veel politie aanwezig. Foto: ANP

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft het Moreelsepark aangewezen als locatie voor het Pegida-protest aanstaande zondag. De demonstranten mogen daar van 15.00 tot 17.00 uur staan, een protestmars wordt niet goedgekeurd door de gemeente.



Pegida-voorman Erwin Wagensveld wilde in het centrum demonstreren, maar dat keurt de gemeente dus niet goed.



Eerdere Pegida-demonstraties in Utrecht leidden tot confrontaties met linkse activisten en een massale politie-inzet. Volgens de politie werden aanhoudingen zowel onder voor- als tegenstanders van de demonstratie verricht.



De van origine Duitse actiegroep is tegen de 'islamisering' van West-Europa.



