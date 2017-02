Weer beweging rond oude smederij Lage Vuursche

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 12:16 uur | update: 12:39 uur

LAGE VUURSCHE - In Lage Vuursche is een voorzichtige start gemaakt met de renovatie van de oude smederij aan de Dorpsstraat.



Van het pand zijn de houten platen weggehaald waarmee de ramen waren dichtgetimmerd. Ook is er een zeil geplaatst op de al eerder geplaatste hekken rond het pand.



De renovatie liet een tijd op zich wachten. Eind vorig jaar uitte het CDA in Baarn daar nog kritiek op. Volgens de partij had de renovatie allang van start moeten gaan.



In de oude smederij komen appartementen.



