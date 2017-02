"Financiën Magreb'90 eind mei op orde"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 13:04 uur | update: 13:07 uur

Foto: Magreb '90

UTRECHT - Voetbalclub Magreb'90 verwacht eind mei de financiŽn op orde te hebben. Dan moet ook de huurachterstand voor de velden zijn betaald aan de gemeente Utrecht. Het stadsbestuur meldt dit in een brief aan de gemeenteraad.



Volgens de club gaat het om een bedrag van in totaal 10.000 euro. Magreb'90 heeft sinds december een nieuw bestuur. De voorzitter heeft bij de gemeente aangegeven dat er meer tijd nodig is om de financiŽn te inventariseren. De voorzitter verwacht dat dit lukt per eind mei.



De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld volgend jaar gepland staat.



Het is al een tijdje onrustig bij de Utrechtse voetbalclub. Zo werd eind vorig jaar bekend dat de club financiŽle problemen heeft. Toenmalig voorzitter Tahar Boulaid gaf toen aan dat er een schuld is van enkele tienduizenden euro's.



Begin januari werden de voorzitter en trainer van de club weggestuurd. Aanleiding was dat vier basisspelers tijdens de winterstop waren weggelopen omdat ze niet meer betaald werden.



