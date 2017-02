Griepepidemie verdwijnt langzaam

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 13:20 uur | update: 13:36 uur

Foto: Roos Koole, ANP

UTRECHT - De griep lijkt langzaam het land uit te gaan. De epidemie duurt nu al negen weken, maar het aantal zieken neemt af, zegt onderzoeksintituut Nivel in Utrecht.



Hoewel de griepgolf langer duurt dan normaal is het volgens het Utrechtse onderzoeksinstituut een milde epidemie. Vooral jonge kinderen en 65-plussers gaan naar de huisarts voor hulp.



Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep van huisartsen in het hele land.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht