Agressieve Woerdense keukenboer op non-actief

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 14:25 uur | update: 14:45 uur

Foto: Vlog Christien Wynia

WOERDEN - De Mandemakers-medewerker die gisteren een klant aanviel bij het filiaal in Woerden, is op non-actief gesteld. Hij zit thuis en het keukenbedrijf gaat met hem in gesprek over het incident.



Gisteren ging Libelle-vlogger Christien Wynia verhaal halen bij de keukengigant, onder meer over de bekritiseerde annuleringsregeling. Op de parkeerplaats voor het pand liep ze met draaiende camera op een medewerker af, die haar daarna duwde en achtervolgde.



Het filmpje ging viral op social media en Mandemakers ging diep door het stof. "Dit is ontzettend erg."



ANNULEREN

Over de annuleringsregeling (30% van het aankoopbedrag) zegt het keukenbedrijf nu dat klanten binnen 48 uur kosteloos kunnen annuleren. Ná de 48 uur kost een annulering duizend euro. Tenzij de keuken goedkoper was dan 10.000 euro, dan is de boete vijfhonderd euro.



Robert Coppens van Mandemakers zegt tegen RTV Utrecht dat die regeling al bestond, maar dat die nu beter wordt gecommuniceerd. Eerder was ook al felle kritiek op de regeling: YouTube-vloggers dumpten daarom 16 kuub mest bij het hoofdkantoor in Waalwijk.



Mandemakers gaat nog in gesprek met Wynia over het incident. Het bedrijf heeft al een gratis keuken aangeboden, maar het is nog niet bekend of ze daarvan gebruik maakt.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 4 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Dit geeft nieuwe lading aan term: "Agressieve Verkoop Technieken" en over die stront gesproken, dat zijn gewoon Pietje Bell streken ik kan er wel om lachen MarcuZ uit Amersfoort | 01-02-2017 15:38 uur Tja, het middel van de 'draaiende camera' is tegenwoordig wel heel laagdrempelig geworden... Niettemin is het gedrag van de betreffende man niet goed. Zoals ik het zie lijkt het mij een uiting van onmacht. Immers, ik hoor mevrouw Wynia vertellen dat er in de winkel al het e.e.a is voorgevallen. Zij is, naar eigen zeggen, de winkel uitgezet door een collega van de man die haar een klap verkoopt. Nu kan er binnen in de zaak natuurlijk niet zomaar gefilmd worden. Dat had misschien wat helderheid in het geheel kunnen scheppen. Het is mij nu niet duidelijk wat de oorzaak is dat mevrouw Wynia, voor haar gevoel..., op een bepaalde manier een keuken is verkocht waar zij het niet mee eens is.. Volgende keer ook het begin, op de parkeerplaats, tonen, vind ik. Sander F. uit Rhenen | 01-02-2017 15:33 uur meneer bevind zich in een functie waar je geen mensen gaat aanvallen. en dat mevrouw op verhaal komt na ontdekt te hebben dat ze is opgelicht is niet meer dan normaal. nu heeft ze het toevallig gefilmd ,had ze dat niet dan had die man ontkent. twee uit | 01-02-2017 15:16 uur Wat ook best wel een beetje erg is, is het gedrag van al die mediageile zelfverheerlijkende vloggers die zo graag in de belangstelling willen staan met zichzelf. Zij liep toch ook zonder iets aan die medewerker te vragen met haar camera op hem af om hem vervolgens publiekelijk aan de schandpaal te gaan nagelen op het fenomeen dat internet heet??? Net als dat uilskuiken uit Zaandam met al zijn treitervloggies. Ik vind al dat zogenaamde social media-gedoe maar weinig sociaals hebben. En 16 kuub stront neergooien in Waalwijk vindt ik ook niet een bijzonder hoog sociaal gehalte hebben. P. uit Utrecht | 01-02-2017 14:55 uur

Nieuwsoverzicht