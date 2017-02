Verdachte ontucht in Amersfoorts zwembad langer vast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 09:50 uur | update: 15:01 uur

Foto: Michael Lokner, Flickr

AMERSFOORT - De man die zondag werd opgepakt wegens ontuchtige handelingen met minderjarige meisjes in een Amersfoorts zwembad, blijft twee weken langer vastzitten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.



De politie werd zondagmiddag gealarmeerd over een incident in het zwembad aan de Bisschopsweg. Volgens een ooggetuige had de verdachte even daarvoor meisjes betast in het zwembad.



De 58-jarige man moet waarschijnlijk op 9 februari voor de raadkamer verschijnen. Er zijn twee aangiften gedaan.



