Vrouw valt van viaduct bij Uithof, traumaheli landt op A28

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 14:51 uur | update: 15:26 uur

Hulpdiensten zijn bezig met het slachtoffer. Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 5) De traumahelikopter boven de snelweg. Foto: Twitter @CamielSB (Foto 2 van 5) Foto: Menno Bausch (Foto 3 van 5) Foto: RTV Utrecht (Foto 4 van 5) Foto: RTV Utrecht (Foto 5 van 5) ‹ ›

UTRECHT - In Utrecht is een jonge vrouw van een viaduct boven de A28 gevallen en zwaargewond geraakt. Ze viel van een voetgangersbrug bij de Uithof en belandde midden op de weg.



Een traumahelikopter landde midden op de snelweg om medische hulp te verlenen. De A28 was daarom volledig afgesloten ter hoogte van knooppunt Rijnsweerd. Inmiddels is de weg weer vrij.



De toedracht van het drama woensdagmiddag is nog niet bekend.



Later meer...



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht