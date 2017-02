Belgische automobilist midden op A2 opgepakt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 14:42 uur | update: 15:41 uur

Foto: Politie Stichtse Vecht

BREUKELEN - De politie heeft woensdagmiddag een automobilist opgepakt op de A2 bij Breukelen. De man had eerder een andere automobilist op de A27 bedreigd met een vuurwapen.



Het ging om een bestuurder van een auto met een Belgisch kenteken. Op de A2 bij Breukelen werd de auto stilgezet. Ook het andere verkeer moest stoppen.



De automobilist is daar opgepakt. Er werd geen vuurwapen gevonden. Eerder meldde de politie dat er sprake was van een achtervolging, maar dat bleek niet te kloppen.



