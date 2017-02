"Geen eten, geen verwarming, mensen gingen massaal dood"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 februari 2017, 05:00 uur | update: 05:55 uur

DEN DOLDER - Voor het eerst is vastgelegd hoe ellendig patiŽnten van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder het hadden in de Tweede Wereldoorlog. Onderzoeker Marco Gietema schrijft in het boek "Vergeten Slachtoffers" over het lot van duizenden psychiatrische patiŽnten en mensen met een verstandelijke beperking.



Met "Vergeten Slachtoffers" is in kaart gebracht hoe het kan dat in Den Dolder tijdens de oorlogsjaren zoveel patiŽnten om het leven kwamen. De oorzaak blijkt een combinatie van factoren, schrijft Gietema in het boek. Zo waren verzorgingsproducten moeilijker te krijgen en werd goed personeel schaars.



Ook was de instelling in Den Dolder overvol, omdat patiŽnten uit geŽvacueerde delen van het land er een plekje moesten krijgen. Er ontstond daardoor een nijpend tekort aan voeding. Ook braken er besmettelijke ziektes uit.



Toen in 1942 de NSB het bestuur overnam werd de situatie nog slechter. Joodse patiŽnten werden gedeporteerd. Dat leidde tot protest van artsen en verplegend personeel. In 1944 namen ze massaal ontslag.



De reserves die de Willem Arntsz Hoeve had, werden door het NSB-bestuur weggegeven. Vlak daarna brak de hongerwinter uit. "Er was geen warm water meer. Er was haast geen eten meer. Het was ieder voor zich", aldus Gietema.



Het boek wordt vrijdag gepresenteerd in Den Dolder.





