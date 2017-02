De Bilt schort aanbesteding omstreden zwembad op

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 16:36 uur | update: 16:58 uur

DE BILT - De aanbesteding van het omstreden nieuwe zwembad in De Bilt is met een maand uitgesteld. Het gemeentebestuur wil vanwege alle kritiek eerst een overzicht van de gang van zaken maken.



De komst van het nieuwe zwembad is al jarenlang een heet hangijzer in De Bilt. Het huidige zwembad is verouderd en toe aan een opknapbeurt of vervanging. De gemeente wil een kleiner zwembad, omdat een grotere variant financieel niet haalbaar zou zijn. Veel gebruikers van het zwembad zijn daar teleurgesteld over.



MOTIE VAN WANTROUWEN

Verantwoordelijk wethouder Rost van Tonningen overleefde vorige week tijdens het debat over het nieuwe zwembad ternauwernood een motie van wantrouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot uiteindelijk wel akkoord te gaan met de bouwplannen.



De gemeente maakte woensdag bekend alsnog te wachten met de aanbesteding. "Hoewel sprake is van een democratisch tot stand gekomen besluit dat thans om onze uitvoering vraagt, constateren wij dat in het debat kanttekeningen zijn gezet bij het gevoerde proces."



HOOFDPIJNDOSSIER

Het zwembad in De Bilt is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bestuurlijk hoofdpijndossier. Twee wethouders struikelden over het onderwerp.



Volgens onder meer waterpoloclub Brandenburg wordt het nieuwe bad veel te klein. Dat betekent dat de vereniging fors moet inkrimpen of moet uitwijken naar een ander wedstrijdbad.



In het overzicht dat de gemeente maakt staan alle gebeurtenissen en documenten tussen 2 tot en met 26 januari. De gemeenteraadsleden krijgen het overzicht uiterlijk op 15 februari.



Oppositiepartij PvdA laat weten het besluit over het zwembad opnieuw ter discussie te stellen als er nieuwe feiten in het overzicht staan die daar aanleiding toe geven.



