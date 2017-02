Speciaal lichtplan voor bewoners zorgboerderij Leusden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 16:32 uur | update: 16:35 uur

Foto: Kees Hoogendijk

LEUSDEN - In zorgboerderij 'Groot Schutterhoef' in Leusden worden sinds kort nieuwe technologieŽn met licht en geluid getest. Het project moet het leven van cliŽnten zo aangenaam mogelijk maken.



De meeste bewoners van deze locatie van zorginstelling Philadelphia zijn meervoudig gehandicapt. Praten lukt vaak niet, waardoor de cliŽnten alleen hun zintuigen gebruiken.



PRIKKELS

Sinds kort hangen er in de gemeenschappelijke ruimte lampen die in te stellen zijn op kleur en lichtintensiteit. "Dit soort prikkels kunnen als heel prettig worden ervaren. De cliŽnten worden er rustig van", geeft begeleidster Reinske van Asselt aan.



Per cliŽnt kan een heel licht- en geluidsplan gemaakt worden om het welzijn zo optimaal mogelijk te maken. Philadelphia werkt nog aan zogeheten beacons die kunnen worden vastgemaakt aan de rolstoel van een cliŽnt. Ze vangen signalen op en vervolgens start automatisch een op maat gemaakt programma voor iedere cliŽnt.



Philadelphia is de eerste zorginstelling die gebruik maakt van deze technologie bij haar cliŽnten. Als het project succesvol blijkt, dan wordt het verder uitgebreid. Komende zaterdag wordt de vernieuwde zorgboerderij officieel geopend.





