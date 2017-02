Pegida weigert Moreelsepark, protest gaat door op onbekende plek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 17:15 uur | update: 17:17 uur

Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Anti-islamclub Pegida is niet blij met de gemeente Utrecht, die het Moreelsepark heeft aangewezen als protestlocatie aanstaande zondag. De demonstranten zijn niet van plan daar naartoe te gaan.



Ook de protestmars door de stad mag niet doorgaan van de gemeente. "We hebben van het begin af aan gezegd: we willen lopen, we willen een plek waar we gezien worden", zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld. "We gaan niet ergens achteraf staan."



De demonstratie gaat wel door, benadrukt Wagensveld. Maar waar de demonstranten dan naartoe gaan, dat is de grote vraag. "Dat gaan we nu niet zeggen. Wij geven geen enkele informatie meer."



Eerdere Pegida-demonstraties op het Vredenburg en het Hogelandsepark leidden tot confrontaties met linkse activisten en een massale politie-inzet. Volgens de politie werden aanhoudingen zowel onder voor- als tegenstanders van de demonstratie verricht. Pegida zelf benadrukt een vredelievend protest te willen organiseren.



