RTV Utrecht-anchor Eva Brouwer 'weggetoverd' in laatste aflevering

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 februari 2017, 18:16 uur | update: 19:23 uur

Foto: Chantalle Laurent

PROVINCIE UTRECHT - Eva Brouwer had woensdag haar laatste uitzending bij RTV Utrecht. De presentatrice werd live op tv 'weggetoverd' door de Nieuwegeinse illusionist Jim Ketting Olivier die in de studio van het nieuwsprogramma zat.



Vorig jaar maakte Eva haar vertrek al bekend, nu is het dan zover. RTV Utrecht verliest één van de belangrijkste gezichten van de omroep.



In 2007 begon de RTV Utrecht-carrière van Eva. Ze presenteerde niet alleen het nieuwsprogramma U Vandaag, maar bijvoorbeeld ook 'Reizigers Centraal'. Daarnaast was ze ook te horen als nieuwslezeres op Radio M Utrecht.



TOEKOMST

Eva gaat zich richten op het presenteren van live evenementen als dagvoorzitter en gaat verder met haar succesvolle bedrijf Pak je Podium, waarmee ze vooral vrouwen leert hoe ze zichzelf het beste kunnen presenteren.



